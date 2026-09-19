Valditara: "Da febbraio tremila controlli in quasi 300 scuole, decine di armi sequestrate"

Scimitarre, pistole ad aria compressa, machete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli quattro mesi. I circa 3mila interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che non manca di attaccare le opposizioni, contrarie all’uso di questi dispositivi: "Ora che si scopre che il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Si chieda piuttosto a quelle forze politiche che hanno contestato la misura come repressiva che cosa non si dovrebbe reprimere: il diritto di portare coltelli a scuola?".

