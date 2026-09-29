Droghe leggere, Italia al vertice UE per giovani consumatori di cannabis: uno su cunque ne ha fatto uso nell’ultimo anno

L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti: secondo gli ultimi dati messi a disposizione dalla European Union Drugs Agency (EUDA), ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell’ultimo anno di cannabinoidi. Staccando nettamente altri grandi Paesi come Spagna, Francia e Germania.