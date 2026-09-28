Stop ai compiti "fuori orario", il Ministero ufficializza la stretta

Ma quanto era necessaria una direttiva del genere? Parecchio, come confermano i dati raccolti periodicamente sul tema dal portale Skuola.net - ascoltando i racconti di centinaia di ragazze e ragazzi di classi medie e superiori - che restituiscono la fotografia di un sistema scolastico in cui la tecnologia ha eroso i confini tra tempo di studio e vita privata, imponendo un regime di reperibilità costante.