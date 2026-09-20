Scuola, i presidi contro il tetto di stranieri: "Misura condivisibile ma difficile da applicare"

"La scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere, soprattutto per le scuole di infanzia e per la primaria" e "se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, che facciamo? Li mandiamo via?". Per questo la circolare che mette un tetto del 30% "non ha potuto trovare applicazione" finora. Il riferimento è alla circolare emanata nel 2010 dall'allora ministra per l'Istruzione, Maristella Gelmini, durante il governo Berlusconi, in cui veniva predisposto un limite del 30% di iscritti in ogni classe con una "ridotta conoscenza della lingua italiana". Ma da allora non fu mai veramente applicata, più o meno per gli stessi motivi per cui è complicato farlo ancora oggi. "In ogni caso - specifica il presidente delll'Anp - una circolare è come una raccomandazione, non ha il valore cogente di una legge". Se, poi, "ci sarà una legge vedremo come fare", aggiunge Giannelli, ma "finora la soluzione tecnica non è stata trovata".