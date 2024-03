Integrazione tra i banchi di scuola, qual è la situazione in Italia e in Europa

Il limite di stranieri In realtà un tetto per il numero di alunni stranieri a scuola è in vigore dal 2010. L'allora ministra Maria Stella Gelmini firmò una circolare nella quale veniva predisposto un limite del 30% di iscritti in ogni classe con una "ridotta conoscenza della lingua italiana". Anche allora, allo scoppiare delle discussioni politiche, venne fatta chiarezza sulle motivazioni che avevano portato a una tale decisione: "Spesso in questo dibattito si vuole agitare un'ingiustificata polemica di tipo ideologico - disse allora la ministra - La presenza di un'alta concentrazione di alunni stranieri non è un problema di razzismo, ma didattico". Aggiungendo che l'introduzione di un tetto per la presenza di alunni che non parlano bene l'italiano "favorirà l'integrazione ed eviterà la creazione di classi ghetto con soli stranieri". Una raccomandazione indirizzata ai singoli istituti, alla quale però possono esistere deroghe, in primis l'impossibilità da parte di una scuola di rifiutare l'iscrizione di uno studente in ragione "del superamento di una determinata percentuale di iscritti di origine migratoria".

Com'è la situazione in Italia? Da allora sono passati 14 anni e il numero di alunni stranieri nelle scuole del nostro Paese è aumentato sostanzialmente. In base agli ultimi dati disponibili, pubblicati da Uil Scuola Rua, gli studenti immigrati presenti nelle classi italiane sarebbero più di 960mila, l'11,3% del totale degli iscritti negli istituti italiani. Un numero in crescita rispetto al passato. Per oltre il 32% si tratta di bambini tra i 6 e gli 11 anni che quindi frequentano la scuola primaria. Più della metà degli studenti sono ospitati dalle scuole statali nel Nord Italia, con numeri elevati in Lombardia (dove un bimbo straniero su quattro è iscritto nelle scuole dell'infanzia della Regione), seguita da Emilia-Romagna e Piemonte. Secondo i dati più aggiornati del Ministero dell'Istruzione e del Merito quasi il 7 per cento delle classi in Italia - circa 1 su 15 - supera la soglia del 30 per cento; e tra queste ci rientra anche la scuola “Iqbal Masih” di Pioltello.

Il rischio di dispersione scolastica Nell'osservare la composizione della popolazione scolastica e dei percorsi formativi necessari per arrivare a una reale integrazione degli studenti che non hanno cittadinanza italiana, le rilevazioni statistiche mostrano dei gap profondi tra alunni madrelingua e coloro che invece devono imparare l'italiano. Il tasso di dispersione scolastica nel 2022 è stato del 9,8% per gli alunni italiani e del 30,1% per gli stranieri. Un divario che allontana l'idea di una scuola inclusiva. E le cattive notizie, sul fronte delle disparità arrivano anche dai test Invalsi del 2023, i quali fotografano i risultati peggiori sia per le votazioni in italiano per gli studenti di prima generazione che per quelle in matematica. Un giudizio che si ribalta se invece si considera l'apprendimento dell'inglese.