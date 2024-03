Salvini: serve un tetto del 20% di alunni stranieri per classe

"Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe, per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini.

Se hai tanti bambini che parlano lingue diverse e non parlano l'italiano è un caos". Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sottolineando che "un 20% di bambini stranieri in una classe è anche stimolante perché conosci lingue e culture. Ma quando gli italiani sono il 20% dei bambini in classe, come fa una maestra a spiegare?".