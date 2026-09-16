Fletch, il robot con AI che allena gli insegnanti a gestire le aggressioni dei genitori degli studenti
Una sessione di addestramento dura 4-5 minuti dove l’atteggiamento del robot può diventare sempre più aggressivo per far mettere in pratica ai docenti gli insegnamenti di de-escalation verbale appresi
© Sito ufficiale
Con l'avvio dell'anno scolastico è iniziata anche la pianificazione dei colloqui tra insegnanti e genitori. Non sempre, però, questi incontri si svolgono in un clima sereno: accanto alle richieste di chiarimento sul rendimento o sul comportamento degli studenti, può capitare che alcuni familiari mettano direttamente in discussione l'operato dei docenti, generando forte pressione psicologica, soprattutto tra gli insegnanti alle prime esperienze. Per aiutarli a gestire le situazioni più complesse, la La Trobe University australiana ha sviluppato e reso operativo Fletch, un robot alimentato dall'intelligenza artificiale che ha imparato a replicare le lamentele più comuni dei genitori ed è in grado di simulare aggressioni verbali durante sessioni di addestramento dalla durata di 4-5 minuti.
Un "genitore virtuale" per preparare gli insegnanti
Per sviluppare Fletch, i ricercatori della La Trobe University hanno raccolto le testimonianze di docenti e dirigenti scolastici esperti, individuando le situazioni di conflitto più frequenti tra famiglie e scuola. Tra queste figurano genitori che attribuiscono agli insegnanti la responsabilità dei cattivi risultati scolastici dei figli, che contestano provvedimenti disciplinari o che inviano lunghe email accusatorie su episodi di bullismo e rendimento. L'intelligenza artificiale, sulla base di questi scenari, è stata addestrata a interpretare diversi profili comportamentali e a reagire in modo dinamico alle risposte degli insegnanti.
"Gli insegnanti in formazione e coloro che entrano nella professione ricevono poca preparazione formale per gestire conversazioni difficili o emotivamente cariche con i genitori", ha spiegato la professoressa Therese Keane, coordinatrice del progetto. "Questo progetto colma questa lacuna fornendo a questi insegnanti strategie pratiche e sicurezza per disinnescare le interazioni difficili".
Fletch può diventare sempre più aggressivo
La voce, il tono e le risposte possono essere modificate dal robot per rendere il suo atteggiamento sempre più aggressivo, mettendo così alla prova la calma degli insegnanti e fargli usare le tecniche di comunicazione apprese per la de-escalation verbale. Tutte le sessioni sono progettate per riprodurre situazioni realistiche che molti docenti possono trovarsi ad affrontare nel corso della loro carriera.
Una risposta alla crescente pressione sul personale scolastico
Secondo i ricercatori, episodi di aggressività verbale nei confronti degli insegnanti possono contribuire a stress, burnout (esaurimento psicofisico da stress lavoro-correlato) e abbandono della professione, aggravando ulteriormente la carenza di personale. Per questo motivo, l'università australiana ritiene che strumenti come Fletch possano aiutare i docenti a sviluppare fiducia e competenze prima di affrontare situazioni reali.