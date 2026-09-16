Con l'avvio dell'anno scolastico è iniziata anche la pianificazione dei colloqui tra insegnanti e genitori. Non sempre, però, questi incontri si svolgono in un clima sereno: accanto alle richieste di chiarimento sul rendimento o sul comportamento degli studenti, può capitare che alcuni familiari mettano direttamente in discussione l'operato dei docenti, generando forte pressione psicologica, soprattutto tra gli insegnanti alle prime esperienze. Per aiutarli a gestire le situazioni più complesse, la La Trobe University australiana ha sviluppato e reso operativo Fletch, un robot alimentato dall'intelligenza artificiale che ha imparato a replicare le lamentele più comuni dei genitori ed è in grado di simulare aggressioni verbali durante sessioni di addestramento dalla durata di 4-5 minuti.