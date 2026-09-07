Non si tratta di piccoli robot a forma di insetto, ma di veri e propri scarafaggi giganti australiani vivi: "cyborg" - è il termine famoso per gli appassionati di fantascienza - guidati a distanza tramite componenti elettronici e un joystick. Si chiamano "Paraborg" (paramedic + cyborg) e l'operatore, attraverso segnali wireless, può farlo girare a destra o a sinistra, farlo avanzare e fermarlo. Ma attenzione. Non è un'automobilina telecomandata. Gli impulsi elettrici influenzano sì il comportamento dell'insetto, ma l'animale continua a essere autonomo. È lui che decide i micro-movimenti necessari per attraversare le macerie e infilarsi nelle fessure. Il loro utilizzo è pensato soprattutto nei contesti di calamità naturale, come terremoti o frane.