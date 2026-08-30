Cybersicurezza e aeroporti, l’Agenzia italiana rassicura ma invita alla prudenza in a

Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l’Italia alza il livello di guardia. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attraverso la sua articolazione operativa H24, sta monitorando fenomeni cyber e minacce di natura cibernetica attivate da threat actors sofisticati: soggetti, gruppi o entità, nazionali e internazionali, con progetti malevoli di compromissione della sicurezza di infrastrutture pubbliche e private.