Cybersicurezza e aeroporti, l’Agenzia italiana rassicura ma invita alla prudenza in a
Monitorati i fenomeni cyber riconducibili a minacce della sicurezza di infrastrutture pubbliche e private: "In Italia per ora nessun pericolo"
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Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l’Italia alza il livello di guardia. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attraverso la sua articolazione operativa H24, sta monitorando fenomeni cyber e minacce di natura cibernetica attivate da threat actors sofisticati: soggetti, gruppi o entità, nazionali e internazionali, con progetti malevoli di compromissione della sicurezza di infrastrutture pubbliche e private.
Finora nessuna minaccia
In base alle informazioni finora acquisite non emergono, al momento, evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. L’Agenzia sta seguendo l’evoluzione della situazione e le eventuali ricadute sul contesto nazionale, comprese le fenomenologie riconducibili a più ampi contesti di disinformazione. Finora non sono stati rilevati indicatori di un aumento di questo specifico tipo di minaccia.
Raccomandazioni per chi è passato dal Regno Unito
Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi coinvolte dagli incidenti recenti non può essere esclusa, tuttavia, l’eventualità che dati riferibili a cittadini italiani siano stati acquisiti dagli autori dell’attacco. Gli interessati sono invitati a mantenere alta l’attenzione nei confronti di e-mail, sms e telefonate sospette, a non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie o inattese.
Allerta massima
L’Agenzia, inoltre, richiama l’attenzione sull’utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi, sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri. Il loro utilizzo, così come quello di accesso a servizi con l’inserimento di dati personali o credenziali, deve avvenire con la massima cautela, va evitato per operazioni sensibili come quelle bancarie o amministrative e, se necessario, va fatto con l’attivazione di una vpn (virtual private network) prima dell'accesso.