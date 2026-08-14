Cybersicurezza, inviati oltre 43mila alert preventivi nei primi sei mesi del 2026

Sono circa 250 ogni giorno: l’incremento delle vulnerabilità ha determinato una costante e crescente moltiplicazione operativa del monitoraggio di Acn. “Intendiamo proseguire e rafforzare il nostro supporto alle pubbliche amministrazioni e alle aziende nell’attuazione degli obblighi previsti dalla normativa cyber con un modello di regolamentazione partecipativo e di adeguamento cooperativo" sottolinea il Direttore Generale Andrea Quacivi. "Con questa visione condivisa dobbiamo e possiamo garantire la protezione digitale del Sistema Paese” ha poi aggiunto.