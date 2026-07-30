TUTTI A CACCIA DI BITCOIN

Sextortion, nuova truffa hacker: "Hai guardato video espliciti, paga 2mila dollari"

La segnalazione arriva dal Cert-Agid, secondo cui la nuova truffa via Internet a contenuto sessuale è in mano a finti criminali informatici

30 Lug 2026 - 13:05
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"Abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci 2mila dollari": è la nuova campagna informatica di tipo "sextortion", individuata per la prima volta in Italia, scoperta dal Cert-Agid (il centro di computer emergency response team dell'Agenzia per l'Italia Digitale).

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Come funziona la truffa

 Gli hacker, tramite una email, fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale ShinyHunters. Il modello ricalca le comunicazioni tradizionali della truffa online, basandosi sull'invio di messaggi di minaccia incentrati sul presunto possesso di materiale compromettente. Nel testo, i mittenti dicono di aver violato i dispositivi delle vittime tramite malware per rubare dati personali, cronologia di navigazione e registrazioni multimediali da webcam. "Abbiamo scoperto che hai visitato siti per adulti e guardato video espliciti", si legge nella email, "inviaci 2.000 dollari in bitcoin per rimuovere il virus dal tuo dispositivo".

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Hacker che si fingono altri hacker

 Nonostante l'accostamento al gruppo ShinyHunters, noto dal 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali, il collettivo ha smentito ogni legame con la campagna, evidenziando una sproporzione tra i metodi usuali dell'organizzazione e gli obiettivi economici della truffa. Non è noto dove siano stati reperiti gli indirizzi email degli italiani coinvolti. Il Cert-Agid invita "a ignorare o eliminare questa email, non avviare alcuna interazione con l'indirizzo mittente e non effettuare alcun tipo di pagamento".

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