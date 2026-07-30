Sextortion, nuova truffa hacker: "Hai guardato video espliciti, paga 2mila dollari"
La segnalazione arriva dal Cert-Agid, secondo cui la nuova truffa via Internet a contenuto sessuale è in mano a finti criminali informatici
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"Abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci 2mila dollari": è la nuova campagna informatica di tipo "sextortion", individuata per la prima volta in Italia, scoperta dal Cert-Agid (il centro di computer emergency response team dell'Agenzia per l'Italia Digitale).
Come funziona la truffa
Gli hacker, tramite una email, fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale ShinyHunters. Il modello ricalca le comunicazioni tradizionali della truffa online, basandosi sull'invio di messaggi di minaccia incentrati sul presunto possesso di materiale compromettente. Nel testo, i mittenti dicono di aver violato i dispositivi delle vittime tramite malware per rubare dati personali, cronologia di navigazione e registrazioni multimediali da webcam. "Abbiamo scoperto che hai visitato siti per adulti e guardato video espliciti", si legge nella email, "inviaci 2.000 dollari in bitcoin per rimuovere il virus dal tuo dispositivo".
Hacker che si fingono altri hacker
Nonostante l'accostamento al gruppo ShinyHunters, noto dal 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali, il collettivo ha smentito ogni legame con la campagna, evidenziando una sproporzione tra i metodi usuali dell'organizzazione e gli obiettivi economici della truffa. Non è noto dove siano stati reperiti gli indirizzi email degli italiani coinvolti. Il Cert-Agid invita "a ignorare o eliminare questa email, non avviare alcuna interazione con l'indirizzo mittente e non effettuare alcun tipo di pagamento".