Nonostante l'accostamento al gruppo ShinyHunters, noto dal 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali, il collettivo ha smentito ogni legame con la campagna, evidenziando una sproporzione tra i metodi usuali dell'organizzazione e gli obiettivi economici della truffa. Non è noto dove siano stati reperiti gli indirizzi email degli italiani coinvolti. Il Cert-Agid invita "a ignorare o eliminare questa email, non avviare alcuna interazione con l'indirizzo mittente e non effettuare alcun tipo di pagamento".