Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza - come lo squalo del film Roboshark (2015), anche se in quel caso si trattava di è un cyborg - sta diventando realtà. Questo è il caso del BG-5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci (vivi) senza che, probabilmente, nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce-drone è stato presentato dall'azienda Boyagongdao Marine Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service (CIFTIS) 2026, tenutosi a Pechino dal 9 al 13 settembre.