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Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza - come lo squalo del film Roboshark (2015), anche se in quel caso si trattava di è un cyborg - sta diventando realtà. Questo è il caso del BG-5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci (vivi) senza che, probabilmente, nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce-drone è stato presentato dall'azienda Boyagongdao Marine Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service (CIFTIS) 2026, tenutosi a Pechino dal 9 al 13 settembre.
Nuota e si comporta come un pesce reale
Il pesce-drone non utilizza un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multi-articolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di circa 2,2 km/h. Anche le dimensioni si avvicinano molto a quelle di un'arowana dorata adulta: il robot è lungo 64 cm, largo 20,4 cm, alto 9 cm e pesa complessivamente 3 kg.
Ma il realismo non è l'unica particolarità del BG‑5. Grazie ai suoi sensori, il robot è in grado di navigare autonomamente sott'acqua ed evitare ostacoli adattando la propria rotta alle condizioni dell'ambiente circostante. Secondo il produttore, può essere impiegato per attività di ricerca, monitoraggio e ispezione subacquea, mentre le versioni più evolute possono collaborare tra loro in missioni coordinate, una capacità che potrebbe rivelarsi utile anche per applicazioni di sorveglianza marittima.