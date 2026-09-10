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Robot che costruiscono altri robot. Sembra una scena di fantascienza uscita direttamente dal film di Terminator Salvation (2004), dove, nel finale, si vedono i T-800 costruiti in serie da alcuni bracci meccanici. Ora tutto questo è (quasi) realtà. Il suo nome è Iron ed è un robot umanoide generalista - progettato per svolgere una grande varietà di compiti - uscito dalla fabbrica di montaggio con le proprie gambe. Ad annunciarlo è stato He Xiaopeng, presidente e Ceo della casa automobilistica cinese Xpeng, che gli ha appeso al collo il badge aziendale dello staff per accoglierlo nel team.
Secondo l'azienda, il robot umanoide ha completato autonomamente le fasi finali di assemblaggio ed è uscito dalla linea di produzione senza intervento umano. Ma Iron non sarà l'unico cyborg: l'azienda punta ad avviare entro la fine dell'anno la produzione di massa di robot umanoidi dalla linea automatizzata dedicata.
"Figli" più intelligenti dei "padri"
I bracci robotici che assemblano Iron sono macchine industriali programmate per fare solo un compito specifico, come i classici automi. Il cyborg che viene fuori, al contrario, è capace di compiere 2250 miliardi di calcoli al secondo, disponendo di 76 gradi di libertà su tutto il corpo e di 21 in ciascuna mano.
Iron deve queste capacità ai tre chip Turing dotati di intelligenza artificiale integrati nel suo sistema. Questa tecnologia gli permette di percepire l'ambiente circostante e di funzionare in totale autonomia, senza dipendere dal controllo remoto umano. Il suo rivestimento esterno è una pelle sintetica flessibile, cosparsa di sensori che rilevano pressione, contatto e ostacoli, inviando i dati istantaneamente ai chip Turing.
Un aspetto... familiare - Se il suo aspetto può sembrare familiare è perché a novembre dell'anno scorso era già stato presentato durante una demo. La camminata è stata così fluida da far venire il sospetto che si trattasse di una persona in costume. Per togliere ogni dubbio, l'azienda ha fatto tagliare il tessuto di una gamba direttamente sul palco così da dimostrare che si trattasse di un vero robot umanoide.
He Xiaopeng ha dichiarato che l'azienda si è data come obiettivo di arrivare a produrre un milione di esemplari all'anno entro il 2030. Le unità iniziali saranno dispiegate all'interno dei negozi e dei campus di Xpeng prima di un lancio commerciale ufficiale, cosa prevista dall'azienda per il 2027.