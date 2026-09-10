Robot che costruiscono altri robot. Sembra una scena di fantascienza uscita direttamente dal film di Terminator Salvation (2004), dove, nel finale, si vedono i T-800 costruiti in serie da alcuni bracci meccanici. Ora tutto questo è (quasi) realtà. Il suo nome è Iron ed è un robot umanoide generalista - progettato per svolgere una grande varietà di compiti - uscito dalla fabbrica di montaggio con le proprie gambe. Ad annunciarlo è stato He Xiaopeng, presidente e Ceo della casa automobilistica cinese Xpeng, che gli ha appeso al collo il badge aziendale dello staff per accoglierlo nel team.