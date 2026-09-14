Un servizio di ambulanza non per esseri umani, bensì per robot umanoidi in difficoltà. Si tratta del Gmo Humanoid Ambulance presentato l'8 settembre scorso dall’azienda giapponese Gmo Ai & Robotics Trading. Dall'esterno sembra una vera e propria ambulanza. A bordo, però, non ci sono medici o infermieri, ma ingegneri specializzati nella diagnosi e pezzi di ricambio per riparare il robot direttamente in loco. E, se necessario, l'automa viene sostituito con un'unità di riserva, mentre quello difettoso viene portato in fabbrica per un intervento in "sala operatoria".