Tetto agli stranieri in classe e stop al burqa, anche i giovani studenti sono spaccati a metà

Sull'altro versante della barricata, però, in molti contestano l'utilità pratica dei divieti, accusando la politica di normare fenomeni marginali: "La domanda è questa", scrive un utente, "avete mai visto una bambina con la faccia completamente coperta?! Io no! Questa legge è una barzelletta”. E c’è pure chi, con sarcasmo, commenta le presunte priorità del Governo: "Ora sì che tutto funzionerà alla grande”.