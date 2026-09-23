Da 15mila a 900mila: ecco quanto sono cresciuti gli alunni stranieri dal tempo delle circolari di Mattarella ministro dell'Istruzione

Ma, come fa notare un’analisi effettuata dal portale Skuola.net sulla base degli ultimi dati ministeriali disponibili - aggiornati all’anno scolastico 2022/2023 - è soprattutto la dimensione del fenomeno ad appartenere a un'altra era della storia nazionale: all'epoca delle circolari di Mattarella gli studenti stranieri in Italia erano poco più di 15mila, rappresentando un'incidenza del tutto marginale sul totale degli iscritti. Oggi sono quasi un milione.