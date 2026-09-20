Stop ai pantaloni a vita bassa e agli hot pants, un istituto di Treviso stila l'elenco di cosa può essere indossato a scuola

Secondo la preside la formulazione precedente sarebbe stata troppo generica e quindi soggetta all'"interpretazione" dei ragazzi. Da qui la decisione di individuare criteri più chiari anche a fronte del reale comportamento degli studenti. "Osservando come a volte vengono vestiti le studentesse e gli studenti e ritenendo certe modalità indecorose, se non addirittura offensive e provocatorie", prosegue la preside sul quotidiano, "abbiamo stilato un elenco di cosa per noi sia idoneo indossare in classe e cosa non lo sia".