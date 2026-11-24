Una cabina radiofonica, quaranta minuti di conversazione e, alla fine, una polaroid che mostra un momento mai fotografato. È il percorso di The Memory Radio Station, la stazione radio itinerante ideata da Lilly con lo studio creativo barcellonese Domestic Data Streamers (DDS) per sensibilizzare il pubblico sulla malattia di Alzheimer. Dopo diverse città europee, la campagna fa la sua prima tappa italiana a Firenze, dal 25 al 29 novembre.
Come funziona il Radio Booth di The Memory Radio Station
Il centro dell’installazione è il Radio Booth, uno studio radiofonico vero e proprio. Chi prenota uno slot viene accolto da un host del team Synthetic Memories per una sessione individuale di circa 40 minuti. Le domande servono a ricostruire il ricordo con il maggior numero possibile di dettagli: chi c’era, dove, quali oggetti, colori e suoni riempivano la scena, cosa si provava.
Quei dettagli diventano il materiale su cui lavora l’intelligenza artificiale, che li traduce in una o due immagini. L’obiettivo non è una copia fedele del passato, ma la memoria così come la persona la racconta. A fine sessione il visitatore porta via la propria immagine stampata in formato polaroid.
Accanto alla cabina, uno spazio dedicato al rapporto tra musica e memoria permette di associare una canzone a un ricordo e di condividerla attraverso la radio. Completano il percorso i contenuti sulla malattia di Alzheimer: quanto è diffusa, quali sono i primi sintomi, che effetti ha sulla persona e sulle sue relazioni, perché conta accorgersi presto dei cambiamenti e l’importanza della diagnosi precoce.
Synthetic Memories, dalla cabina al MoMA
Il metodo è quello di Synthetic Memories, progetto nato nel 2022 all’interno di DDS, collettivo che lavora tra arte, tecnologia e ricerca. Con l’AI generativa trasforma racconti personali in immagini e brevi video, anche quando di quei momenti non resta alcuna documentazione. Nel 2025 ha ricevuto l’Ars Electronica Award for Digital Humanity, tra i riconoscimenti internazionali più importanti per la media art. Nel 2026 il MoMA di New York ha acquisito nove archivi digitali di memoria del progetto, presentati per la prima volta al pubblico nella mostra “The Edge of Information Design”, in corso fino al 13 giugno 2027.
Ricordi e Alzheimer: perché contano i primi segnali
Il messaggio della campagna è “In ogni ricordo c’è un motivo per agire”: partire dal valore che i ricordi hanno per ciascuno per invitare a non sottovalutare i primi cambiamenti cognitivi e a informarsi sui sintomi d’esordio della malattia. Secondo Alzheimer’s Disease International e il Global Brain Health Institute, in Europa nel 2023 circa 7 milioni di persone convivevano con l’Alzheimer; le stime indicano che potrebbero diventare 14 milioni entro il 2030 e 17,5 milioni entro il 2050.
Lilly fa ricerca su questa malattia da oltre 30 anni. Firenze è stata scelta come prima tappa italiana anche per la presenza storica dell’azienda in Toscana.