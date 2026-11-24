Accanto alla cabina, uno spazio dedicato al rapporto tra musica e memoria permette di associare una canzone a un ricordo e di condividerla attraverso la radio. Completano il percorso i contenuti sulla malattia di Alzheimer: quanto è diffusa, quali sono i primi sintomi, che effetti ha sulla persona e sulle sue relazioni, perché conta accorgersi presto dei cambiamenti e l’importanza della diagnosi precoce.