"Italia in piazza", cortei in tredici città | A Milano lancio di sassi contro la polizia

Protestano contro il caro vita, gli stipendi bassi, la pressione fiscale. Sono i manifestanti che si sono uniti in cortei in 13 città italiane. "Italia in Piazza", questo il nome dato all'iniziativa lanciata sui social e sui canali di messaggistica da gruppi di cittadini. Una iniziativa che si presenta come "apolitica e apartitica" e che coinvolge città come Milano, Napoli, Torino, Firenze, Roma e Bologna. A Milano in particolare momenti di tensione già all'inizio del corteo con il lancio di alcune bombe carta e fumogeni, poi è partita anche una sassaiola contro gli agenti che hanno risposto con una carica di alleggerimento. Si segnalano anche diverse centinaia di persone in piazza a Torino e a Genova.