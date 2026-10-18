Scontri in Francia, vicepresidente Usa Vance: "Immigrazione e problemi di assimilazione le cause delle violenze"

Ore di altissima tensione in varie città della Francia per le proteste che hanno causato numerosi disordini nella capitale e in altre grandi città: da Lione a Bordeaux, ma anche a Marsiglia i manifestanti irrompono nella sede del municipio: "Prendiamo la Bastiglia". L'escalation ha portato a un massiccio dispiegamento delle forze di polizia. Mentre il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha dichiarato che, durante le proteste in tutto il Paese, sono state fermate 1.200 persone e 150 agenti di polizia sono rimasti feriti: "È un miracolo che il bilancio non sia stato più grave. È giunto il momento di scegliere da che parte stare: o con la Repubblica, o con i facinorosi". Intanto, secondo il vicepresidente americano JD Vance, che ha parlato a Cbs News, alla base delle violenze "ci sono l'immigrazione e i problemi di assimilazione".