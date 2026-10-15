Francia, scontro tra un autobus e un treno all'ingresso del tunnel della Manica: 19 feriti

In Francia, a Pas-de-Calais, un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone: l'autista del mezzo e 18 passeggeri. Come dichiarato dal prefetto di Calais, l'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo Shuttle. Fortunatamente, nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita.