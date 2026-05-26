Belgio, treno in corsa travolge uno scuolabus: diversi morti

La collisione è avvenuta intorno alle 8.15 di mattina in corrispondenza di un passaggio a livello appena fuori la cittadina di Buggenhout, qualche chilometro a nord di Bruxelles. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, al momento dell'incidente mortale il semaforo sarebbe stato rosso e la sbarra abbassata. Stando a Infrabel, la società che gestisce la rete ferroviaria in Belgio, il conducente del treno avrebbe tentato di fermare il convoglio attivando anche i freni di emergenza ma non è riuscito a evitare l'impatto. Il minivan, stando a quanto riporta il quotidiano belga Hln, era diretto verso una scuola superiore per studenti con bisogni speciali, uno degli istituti che in Belgio sono dedicati ai giovani che hanno disabilità fisiche o mentali, che soffrono di disturbi dello sviluppo, dell'apprendimento o hanno problemi comportamentali.