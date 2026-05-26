Belgio, treno in corsa travolge uno scuolabus: diversi morti
È accaduto a Buggenhout, a nord di Bruxelles: secondo gli inquirenti il semaforo era rosso. Il van era usato da un istituto per studenti "con bisogni speciali"
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Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali in Belgio. A bordo c'erano sette ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime: secondo una prima stima sarebbero quattro, ma il numero è ritenuto "provvisorio" dalle autorità. Diversi anche i feriti, tutti tra i passeggeri del minivan: uno di loro sarebbe stato rianimato. Sul posto diverse ambulanze e pattuglie delle forze dell'ordine, che stanno tentando di far luce sull'accaduto.
La dinamica dell'incidente: "Il semaforo per il van era rosso"
La collisione è avvenuta intorno alle 8.15 di mattina in corrispondenza di un passaggio a livello appena fuori la cittadina di Buggenhout, qualche chilometro a nord di Bruxelles. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, al momento dell'incidente mortale il semaforo sarebbe stato rosso e la sbarra abbassata. Stando a Infrabel, la società che gestisce la rete ferroviaria in Belgio, il conducente del treno avrebbe tentato di fermare il convoglio attivando anche i freni di emergenza ma non è riuscito a evitare l'impatto. Il minivan, stando a quanto riporta il quotidiano belga Hln, era diretto verso una scuola superiore per studenti con bisogni speciali, uno degli istituti che in Belgio sono dedicati ai giovani che hanno disabilità fisiche o mentali, che soffrono di disturbi dello sviluppo, dell'apprendimento o hanno problemi comportamentali.
I primi rilievi sul posto e il racconto dei testimoni
"È un colpo molto serio con conseguenze molto gravi", ha detto Thomas Baeken di Infrabel, parlando con il quotidiano belga Hln. "Stiamo cercando di capire come sia potuto accadere. Ma ora i nostri pensieri vanno prima di tutto alle vittime e ai familiari". Secondo il racconto di un testimone, che si trovava a bordo del treno, si è sentito un forte botto e un finestrino del convoglio si è frantumato in mille pezzi: "Una persona è stata sbalzata fuori dal furgone, forse il conducente".