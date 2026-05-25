Bangladesh, camion si ribalta in autostrada: almeno 15 morti

Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato lunedì mattina presto su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti, secondo quanto riferito dalla polizia. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo nella zona di Soratoil, nel distretto di Tangail, a 83 km a nord-ovest della capitale Dacca, ha dichiarato il capo della polizia locale, Fuad Hossain. Hossain ha spiegato che il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dacca verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì.