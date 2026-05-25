Bangladesh, camion si ribalta in autostrada: almeno 15 morti

Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato lunedì mattina presto su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti, secondo quanto riferito dalla polizia. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo nella zona di Soratoil, nel distretto di Tangail, a 83 km a nord-ovest della capitale Dacca, ha dichiarato il capo della polizia locale, Fuad Hossain. Hossain ha spiegato che il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dacca verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì.
Il camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. Testimoni oculari hanno raccontato alle emittenti televisive di essersi precipitati sul posto dopo aver sentito il rumore e di aver iniziato a soccorrere i passeggeri rimasti intrappolati. Ogni anno, in questo Paese di oltre 170 milioni di abitanti, migliaia di persone muoiono a causa degli incidenti stradali, della scarsa applicazione delle norme del codice della strada, delle cattive condizioni delle strade e della guida inesperta.