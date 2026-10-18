Scontri a Milano, il sindaco Sala: "Pochi agenti, sottovalutato il problema"

"Noi dovremo essere ancora più pronti. Io sono solo molto preoccupato che queste saranno le prime cose che vedremo ma ce ne saranno situazioni del genere ancora e ancora", ha aggiunto Sala esprimendo "solidarietà totale alle forze dell'ordine". "Questo è un fenomeno esplosivo - ha aggiunto -. Sono 10 anni che sono sindaco e non ho mai avuto questa sensazione di non controllo della piazza".