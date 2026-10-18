E' una mobilitazione permanente nelle scuole e nelle piazze quella annunciata e attuata dagli studenti che hanno manifestato venerdì nelle principali città italiane. Ma anche quella dei giovanissimi che si sono infiltrati tra i cortei studenteschi ieri e che hanno trasformato in guerriglia le manifestazioni contro il caro-vita a Milano, Torino e Bologna. Le tappe della protesta studentesca ruotano intorno a due date: il 30 ottobre e il 20 novembre, quelle degli scioperi generali proclamati rispettivamente dai sindacati di base e dalla Cgil.