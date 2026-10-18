Il sabato di guerriglia a Milano e nelle altre città, tutti i video e le foto

Hanno protestato contro il caro vita, gli stipendi bassi, la pressione fiscale. Sono i manifestanti che si sono uniti in cortei in 13 città italiane. "Italia in Piazza", questo il nome dato all'iniziativa lanciata sui social e sui canali di messaggistica da gruppi di cittadini. A un certo punto all'interno del corteo si sono infiltrati gruppi esterni "che non centravano nulla con la manifestazione", hanno spiegato i manifestanti. Incappucciati e a volto coperto si sono mescolati con altri studenti e poco dopo l'inizio della manifestazione sono entrati in azione. Il bilancio di fine giornata a Milano è stato questo: 50 fermi e 25 agenti feriti.