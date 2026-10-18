Milano, nuova guerriglia in zona Duomo: sfondate vetrine, saccheggiato supermercato | Fermati 160 giovani, l'80% è minorenne

Milano, nuova giornata di tensioni: assalto ai negozi in via Torino
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Distrutti i dehors, vandalizzate alcune auto. Lanciate pietre e bombe carta contro gli agenti, che hanno risposto con gli idranti. La premier Meloni convoca per lunedì una riunione sull'ordine pubblico
Dopo gli scontri di sabato 17 ottobre, una nuova guerriglia urbana si è registrata domenica 18 in zona Duomo, a Milano. Centinaia di giovanissimi - a volto coperto - hanno sfondato le vetrine di alcuni negozi e distrutto dehors; saccheggiato un supermercato. Gettati per terra cestini dell'immondizia, biciclette e monopattini elettrici. Vandalizzate alcune auto. Esplosi alcune bombe carta, lanciate pietre e bottiglie contro la polizia, che ha risposto con gli idranti. Sono 160 i ragazzi fermati: l'80% p minorenne. La premier Giorgia Meloni ha convocato per lunedì 19 ottobre una riunione sull'ordine pubblico.
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