Milano, nuova guerriglia in zona Duomo: sfondate vetrine, saccheggiato supermercato | Fermati 160 giovani, l'80% è minorenne

Dopo gli scontri di sabato 17 ottobre, una nuova guerriglia urbana si è registrata domenica 18 in zona Duomo, a Milano. Centinaia di giovanissimi - a volto coperto - hanno sfondato le vetrine di alcuni negozi e distrutto dehors; saccheggiato un supermercato. Gettati per terra cestini dell'immondizia, biciclette e monopattini elettrici. Vandalizzate alcune auto. Esplosi alcune bombe carta, lanciate pietre e bottiglie contro la polizia, che ha risposto con gli idranti. Sono 160 i ragazzi fermati: l'80% p minorenne. La premier Giorgia Meloni ha convocato per lunedì 19 ottobre una riunione sull'ordine pubblico.