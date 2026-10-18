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DOPO GLI SCONTRI DI SABATO

Milano, nuova guerriglia in zona Duomo: sfondate vetrine, saccheggiato supermercato | Fermati 160 giovani, l'80% è minorenne

Distrutti i dehors, vandalizzate alcune auto. Lanciate pietre e bombe carta contro gli agenti, che hanno risposto con gli idranti. La premier Meloni convoca per lunedì una riunione sull'ordine pubblico

18 Ott 2026 - 19:45
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Dopo gli scontri di sabato 17 ottobre, una nuova guerriglia urbana si è registrata domenica 18 in zona Duomo, a Milano. Centinaia di giovanissimi - a volto coperto - hanno sfondato le vetrine di alcuni negozi e distrutto dehors; saccheggiato un supermercato. Gettati per terra cestini dell'immondizia, biciclette e monopattini elettrici. Vandalizzate alcune auto. Esplosi alcune bombe carta, lanciate pietre e bottiglie contro la polizia, che ha risposto con gli idranti. Sono 160 i ragazzi fermati: l'80% p minorenne. La premier Giorgia Meloni ha convocato per lunedì 19 ottobre una riunione sull'ordine pubblico.

Milano, nuova giornata di tensioni: assalto ai negozi in via Torino

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