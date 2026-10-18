Parigi, nuovi scontri e saccheggi: mobilitati gli agenti anti-sommosssa

Nuovi scontri e saccheggi sono in corso vicino a Place de la République a Parigi. Lo riferise il quotidiano Le Figaro aggiungendo che sono stati mobilitati gli agenti anti-sommossa. Il numero delle persone arrestate in relazione ai disordini avvenuti in Francia nella giornata di sabato è ulteriormente aumentato, superando le 2.000 unità. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, aggiungendo che sono in corso indagini "per identificare gli autori di tali atti, affinché possano risponderne davanti ai tribunali".