Scontri in piazza, Meloni: "Valutiamo altri strumenti per chi semina caos ai cortei" | E pubblica la foto di un dirigente di polizia ferito

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per lunedì 19 ottobre, a Palazzo Chigi, una riunione sull'ordine pubblico dopo gli scontri in piazza di questi giorni. "Ho convocato la riunione per fare il punto sulla situazione e valutare ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos", ha scritto la premier sui social.