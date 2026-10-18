Scontri in piazza, Meloni: "Valutiamo altri strumenti per chi semina caos ai cortei" | E pubblica la foto di un dirigente di polizia ferito
La premier ha convocato una riunione sulla sicurezza per lunedì 19 ottobre: "Difendere i cittadini, chi vive onestamente e chi garantisce la sicurezza di tutti viene prima di ogni indulgenza verso i violenti"
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per lunedì 19 ottobre, a Palazzo Chigi, una riunione sull'ordine pubblico dopo gli scontri in piazza di questi giorni. "Ho convocato la riunione per fare il punto sulla situazione e valutare ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos", ha scritto la premier sui social.
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"Difendere i cittadini, chi vive onestamente e chi garantisce la sicurezza di tutti viene prima di ogni indulgenza verso i violenti", ha poi affermato la presidente del Consiglio, che su Instagram ha pubblicato la foto del dirigente di polizia Angelo De Simone ferito alla testa nel corso della guerriglia a Milano di sabato 17 ottobre.
"A volto scoperto, ferito, senza arretrare. Davanti a lui, chi si nasconde dietro un cappuccio per colpire e distruggere. Lo Stato non è un concetto astratto. È fatto di persone che, con coraggio e senso del dovere, restano al proprio posto quando altri scelgono la violenza", ha scritto Meloni nel testo che accompagna la foto di De Simone.