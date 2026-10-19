Su Instagram la pagina "Movimento 17 ottobre": "Siamo quelli delle piazze" | E annunciano mobilitazione permanente ogni sabato

"I violenti siete voi che ci avete negato il futuro, ora quel futuro ce lo prendiamo", si legge in un altro post della pagina, il primo, dove i gestori aggiungono: "Rigettiamo tutte le accuse al mittente. Violento è questo sistema che ci uccide". Tra i pochi post della neonata pagina, anche un video dove alcuni dei ragazzi che hanno saccheggiato i negozi in centro a Milano donano il loro bottino a un senzatetto, con la dicitura "Esproprio proletario a Milano".