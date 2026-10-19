Su Instagram la pagina "Movimento 17 ottobre": "Siamo quelli delle piazze" | E annunciano mobilitazione permanente ogni sabato
A Milano, Bologna, Torino, Roma, Firenze, Padova, Bari e Genova. In un post: "I violenti siete voi che ci avete negato il futuro, ora quel futuro ce lo prendiamo"
Su Instagram, è nata la pagina "Movimento 17 ottobre". "Siamo quelli delle piazze. Quelli che vedono l'unica violenza nel manganello degli sbirri. Entra nel canale Telegram e organizza il movimento con noi", si legge nella descrizione, mentre in un post si dà appuntamento ogni sabato alle 15 in varie piazze italiane, a partire da Milano: "Mobilitazione permanente ogni sabato. Fino alla caduta di questo governo ladro".
Le altre piazze in cui è prevista la mobilitazione ogni sabato alle 15 sono: Bologna, Torino, Roma, Firenze, Padova, Bari e Genova.
"I violenti siete voi che ci avete negato il futuro, ora quel futuro ce lo prendiamo", si legge in un altro post della pagina, il primo, dove i gestori aggiungono: "Rigettiamo tutte le accuse al mittente. Violento è questo sistema che ci uccide". Tra i pochi post della neonata pagina, anche un video dove alcuni dei ragazzi che hanno saccheggiato i negozi in centro a Milano donano il loro bottino a un senzatetto, con la dicitura "Esproprio proletario a Milano".