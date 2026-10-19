Scontri a Milano, una commerciante: "Appiccavano il fuoco con biciclette e ulivi"

In un video dal bar che gestisce in Corso Vittorio Emanuele ha ripreso il rogo appiccato da un gruppo di ragazzini. "Hanno cercato di prendere tutto tavolini, sedie e addirittura gli ulivi per buttarli nel fuoco acceso con le biciclette del Comune", racconta Francesca che come tanti commercianti si è vista costretta a chiudere l'attività per garantire l'incolumità di clienti e personale. Dalle due ruote agli ornamenti pubblici: gli autori dei disordini esplosi il 17 ottobre a margine della manifestazione contro il caro-vita, hanno preso di mira qualunque oggetto capitasse a tiro. "Li ho visti arrampicarsi su un ponteggio per provare a buttarlo giù, una violenza bruttissima da vedere", prosegue.