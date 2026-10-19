Scontri in Francia, ministro dell'Interno ammette: "In alcune città abbiamo perso il controllo"

Il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez ha ammesso che la polizia ha "perso il controllo" in alcune città durante le violente manifestazioni scoppiate in tutta la Francia nel fine settimana. Ha parlato di una "mancanza di previsione" nei preparativi e ha reso noto di aver presentato le proprie dimissioni al presidente Emmanuel Macron, "poiché mi sentivo responsabile di tutto ciò che è accaduto". Ma Macron non ha accettato le sue dimissioni.