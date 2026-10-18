Caos in Francia, il discorso alla nazione di Macron: "Rabbia e vergogna"

'Questa sera proviamo tutti rabbia e verogna'': lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rivolgendosi alla nazione dopo il caos e le devastazioni a margine delle manifestazioni di ieri in Francia. "Nulla giustifica la violenza", ha aggiunto. "Chi ha distrutto deve pagare, chi ha saccheggiato deve rimborsare": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rivolgendosi alla nazione dopo il caos di ieri in Francia e esprimendo solidarietà alle forze dell'ordine.