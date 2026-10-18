Caos in Francia, il discorso alla nazione di Macron: "Rabbia e vergogna"

'Questa sera proviamo tutti rabbia e verogna'': lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rivolgendosi alla nazione dopo il caos e le devastazioni a margine delle manifestazioni di ieri in Francia. "Nulla giustifica la violenza", ha aggiunto. "Chi ha distrutto deve pagare, chi ha saccheggiato deve rimborsare": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rivolgendosi alla nazione dopo il caos di ieri in Francia e esprimendo solidarietà alle forze dell'ordine.
"Ieri, nonostante la loro professionalità, le forze dell'ordine hanno subito una violenza senza precedenti. Ho chiesto al governo di trarre tutti gli insegnamenti necessari in merito all'attività di intelligence; ci sarà massima trasparenza. Le indagini saranno condotte con la massima fermezza", ha aggiunto.