il bilancio

Caos a Milano, secondo una stima di Confcommercio in 48 ore circa un milione di danni

Quel che resta degli scontri e dei saccheggi sono le macerie, le vetrine dei negozi in frantumi e i danni economici

di Michela Pagano
19 Ott 2026 - 18:59
01:28 
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