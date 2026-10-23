Paura delle "piazze esca", il Movimento 17 ottobre cambia piano: "Cambiamo piazze, le sveleremo mezz'ora prima"

Una mobilitazione portata avanti "perché la piazza è nostra e non intendiamo consegnarla a chi la vuole trasformare in un recinto. Perché non vogliamo offrire bersagli, e per noi è questione di tutela collettiva. Perché una piazza che si muove, si incontra e si ricompone è una piazza che pensa, discute e cresce politicamente, e non una piazza che aspetta di essere circondata. Non ci hanno fermato con le leggi. Non ci fermeranno con i blindati. Sabato, quando lo diremo noi, dove lo diremo noi. Non ci rappresenta nessuno: ci organizziamo".