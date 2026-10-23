Scontri a Milano, l'intelligence sospetta che sia stato utilizzato il "modello Ceuta" | Attese nuove proteste

Dietro gli scontri a Milano potrebbe esserci stata un'operazione organizzata. Qualcuno - non si sa chi e non si rileva, al momento, una regia straniera - avrebbe saputo raggiungere le persone "giuste" e, sfruttando la loro rabbia, mobilitarle tramite social e volantini realizzati (tramite IA) ad hoc. Un modello già utilizzato a Ceuta. È quanto emerso, riporta la Repubblica, dall'analisi del direttore dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), Bruno Valensise, ascoltato giovedì 22 ottivre per oltre tre ore dal Copasir. Gli specialisti stanno cercando di capire chi avrebbe alimentato il meccanismo. Qualche giorno fa, il ministro Crosetto aveva invocato la guerra ibrida per i fatti di Milano.