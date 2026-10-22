Cortei, Salvini: "I militari a Milano potranno intervenire con Lince e droni"

"Milano sarà presidiata, e anche le stazioni. Poi avere 500 parà della Folgore, con un'età media superiore ai 40 anni e che hanno fatto esperienze all'estero, in tante piazze milanesi, per me è una garanzia. Potranno garantire l'ordine pubblico, insieme alle altre forze dell'ordine. E intervenire in caso di necessità, coi Lince, coi droni e con mezzi adeguati a intervenire velocemente". Così il vicepremier Matteo Salvini all'uscita dalla prefettura a Milano. "Saranno preparati a fare quello che un militare deve e può fare, rispettando la normativa vigente" ha aggiunto.