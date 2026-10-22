Milano teme nuovi scontri: droni sui cortei e negozi blindati

Milano si prepara a un altro fine settimana ad alta tensione dopo le violenze e i saccheggi dei giorni scorsi. In piazza Duomo aumenta la presenza delle forze dell'ordine, mentre droni e pattugliamenti rafforzati serviranno a monitorare le manifestazioni. Tra i gruppi annunciati in strada ci sono anche anarchici e giovani neofascisti, con il timore di nuovi scontri. I commercianti corrono ai ripari: pannelli di legno davanti alle vetrine e chiusure anticipate in caso di disordini. In città sono presenti anche 500 militari dell'operazione Strade Sicure, paracadutisti della Folgore impegnati nella vigilanza e nella prevenzione.