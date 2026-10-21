Scontri Milano, Piantedosi: "Non c'è evidenza che i manifestanti fossero manovrati"

Di tutt'altra posizione è il sindaco di Milano Giuseppe Sala non esclude che dietro i comportamenti dei giovani coinvolti nei disordini possano esserci tentativi di infiltrazione: "No, non escludiamo per nulla che ci sia qualche tentativo di infiltrarsi in questi mondi giovanili, che a volte fanno magari anche un po' fatica a capire perché sono in piazza". Il sindaco ha riportato quanto riferito dal procuratore del Tribunale per i minorenni, che avrebbe ascoltato i ragazzi coinvolti per capire le ragioni della loro partecipazione alle violenze, e pare che dalle risposte non sarebbero emerse motivazioni riconducibili a una particolare sensibilità sociale o politica. Piuttosto, i giovani avrebbero spiegato di essere scesi in strada per fare confusione e trascorrere del tempo insieme ai coetanei. "È evidente che questi ragazzi sono manovrabili, è estremamente evidente e quindi se c'è qualcuno che ha interesse a manovrarli, certo che ha un'occasione". Sala ha inoltre sollecitato un intervento della politica sull'utilizzo distorto dei social network, sottolineando che le istituzioni non possono restare passive di fronte al fenomeno.