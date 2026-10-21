Social vietati agli under 14, Meloni apre al divieto dopo gli scontri in piazza: "Non sono contraria"

Per la presidente del Consiglio, la strada da seguire non è quella del decreto legge. "Credo che spetti al Parlamento valutare se riprendere anche il lavoro fatto sul divieto di social ai minori di 14 anni", ha spiegato Meloni. La premier ha ricordato che sull'argomento esiste già un'iniziativa parlamentare che ha coinvolto esponenti di schieramenti diversi. "È un tema sul quale so esserci stato un lavoro trasversale", ha aggiunto. Il riferimento è alla proposta firmata da Marianna Madia, ex esponente del Partito democratico oggi in Italia Viva, e Lavinia Mennuni.