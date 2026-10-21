Social vietati agli under 14, Meloni apre al divieto dopo gli scontri in piazza: "Non sono contraria"

Giorgia Meloni apre alla possibilità di vietare l'utilizzo dei social network ai minori di 14 anni, ma affida al Parlamento il compito di valutare un eventuale intervento legislativo. La presidente del Consiglio ne ha parlato in un'intervista a Repubblica, commentando gli scontri urbani degli ultimi giorni. Alla domanda sull'ipotesi di introdurre un limite di età per l'accesso alle piattaforme, la premier ha risposto: "Non sono contraria". Una posizione favorevole, escludendo però l'intenzione del governo di procedere attraverso un provvedimento d'urgenza.
Meloni: "Spetta al Parlamento valutare"
Per la presidente del Consiglio, la strada da seguire non è quella del decreto legge. "Credo che spetti al Parlamento valutare se riprendere anche il lavoro fatto sul divieto di social ai minori di 14 anni", ha spiegato Meloni. La premier ha ricordato che sull'argomento esiste già un'iniziativa parlamentare che ha coinvolto esponenti di schieramenti diversi. "È un tema sul quale so esserci stato un lavoro trasversale", ha aggiunto. Il riferimento è alla proposta firmata da Marianna Madia, ex esponente del Partito democratico oggi in Italia Viva, e Lavinia Mennuni.