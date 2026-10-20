Scontri Milano, Marracash divide i rapper | L'attacco di Fedez: "Non credete ai proclami, a mostrare il lusso siamo anche noi"

Da sempre sensibile al tema delle disuguaglianze sociali, Marracash è intervenuto sulla guerriglia a Milano e in Italia raccontando da che parte sta. Dopo la sua presa di posizione, a seguirlo sono stati tanti altri rapper, che hanno commentato tramite i social i tafferugli e i disordini degli ultimi giorni. "Ci dicono che il problema sono le manifestazioni violente, ma chi sta togliendo alle persone il diritto a un futuro dignitoso?", ha scritto Sayf, pseudonimo di Adam Sayf Viacava. L'artista classe '99 ha poi continuat: "Si dimentica la violenza di un sistema che mette il profitto sopra la vita e la dignità delle persone, perché il problema non è la divisione tra destra e sinistra, ma quella tra chi sta sopra e chi sta sotto e noi siamo tutti dalla stessa parte: quella di chi sta sotto".