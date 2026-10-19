Marracash sulla guerriglia a Milano e le proteste degli autotrasportatori: "Con le buone non cambi le cose"

"Con le buone non cambi le cose" non è un verso casuale. Ma è un'espressione che simboleggia la necessità di una scossa forte ed è inserita all'interno di un album, È finita la pace, che fotografa il malessere sociale, le tensioni collettive e il rifiuto di una quiete superficiale di fronte a un mondo polarizzato e in crisi. Tutta la discografia di Marracash, del resto, contiene canzoni e frasi simili. Noi, loro, gli altri è un album dedicato alla divisione della società in tribù, clan e classi, dove l'artista indaga le dinamiche del potere, del pregiudizio e delle disuguaglianze sistemiche. Oppure, per fare un altro esempio, c'è il brano Fino a qui tutto bene nell'omonimo disco del 2010: una canzone che dipinge il crollo finanziario, sociale e culturale italiano dell'epoca e si addentra dentro le ansie della periferia, definita "una prigione a cielo aperto".