Milano, cosa succederà ai giovani arrestati dopo le devastazioni del fine settimana?

Le immagini di sabato 17 e domenica 18 ottobre a Milano hanno fatto il giro d'Italia e d'Europa: il primo giorno una manifestazione degenerata, domenica un raduno di ragazzi che ha preso d'assalto le vie del centro città devastando e rapinando vari esercizi commerciali. Alla fine degli scontri sono state 271 le persone accompagnate in questura, di questi 220 erano minorenni. Per 11 maggiorenni è stato chiesto il carcere, mentre 34 sono i minori a cui è stato confermato l'arresto dopo questi due giorni.