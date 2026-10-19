Scontri in piazza, su WhatsApp si organizzano i saccheggi: "Ci denunceranno per terrorismo" | Pianificato un raduno a Como?

L'organizzazione dei saccheggi e dei disordini in varie città d'Italia passa anche da WhatsApp, all'interno di gruppi riservati dove gli aspiranti riottosi pianificano le tappe delle guerriglie e danno indicazioni operative, con indicazioni su orari e modalità di azione. Tra un messaggio e l'altro, gli utenti condividono alcuni suggerimenti su come vestirsi - consigliando abiti totalmente neri e l'uso accorto del passamontagna - e propongono quali negozi assaltare.