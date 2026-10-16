Le proteste degli autotrasportatori nel Sud Italia rischiano di bloccare metà Paese | In diverse Regioni distributori a secco

Gli autotrasportatori calabresi iniziano da oggi, ma in Puglia le agitazioni sono in corso da giorni mentre altre sono programmate in Sicilia nei prossimi giorni. Cresce, invece, l'allarme in Basilicata e ancora in Calabria dove si stanno esaurendo i carburanti in diverse stazioni di servizio con lunghe code. E la crisi logistica, che sta interessando la rete di distribuzione, anche per lo sciopero della raffineria di Taranto, innesca un'emergenza carburanti in Puglia e Calabria. Nel foggiano quasi tutti i distributori sono a secco, a Cosenza la stragrande maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel, gettando nel caos la mobilità urbana. Il problema si sta estendendo anche ad altre province e città, come Catanzaro, dove la maggior parte delle pompe ha finito le scorte.