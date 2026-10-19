Dalla Campania alla Sicilia: non si ferma la protesta degli agricoltori e degli autotrasportatori del Sud Italia contro il caro carburanti. Presidi lungo le arterie autostradali stanno rallentando la circolazione. Le mobilitazioni richiedono al governo di intervenire su rincari dei prezzi del diesel giudicati non più sostenibili.
Sulla A1 Milano-Napoli nella notte è stato temporaneamente chiuso il nodo con la A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Napoli: il blocco ha causato km di code. Situazione simile in provincia di Catanzaro, in Calabria, dove soltanto all'alba sono stati riaperti l'ingresso e l'uscita dallo svincolo dell'Autostrada A2 a Falerna. In Sicilia presidi in tutti i porti della regione organizzati dal Comitato trasportatori siciliani. Il transito via terra per l'ortofrutta attraverso lo Stretto di Messina rimane libero: il Cts non sta effettuando blocchi stradali né presidi sulle arterie di collegamento.
Camion, tir e trattori hanno raggiunto il centro di Campobasso per la manifestazione contro l'aumento del costo della vita. I manifestanti, molti dei quali indossano gilet gialli, espongono slogan come "Anche il Sud è Italia", "Il lavoro che muove l'Italia" e "Agricoltura è vita". In diversi supermercati del Molise - in modo particolare a Termoli - si registrano seri problemi di approvvigionamento, con scaffali vuoti soprattutto nei reparti di frutta, verdura e prodotti da forno. Cresce la preoccupazione per il rifornimento dei punti vendita qualora i blocchi dovessero proseguire. Della situazione sta risentendo particolarmente anche il pastificio 'La Molisana', che fa sapere all'ANSA di aver ridotto drasticamente la sua produzione.
Terzo giorno consecutivo di protesta in Calabria per gli autotrasportatori della Fedralog e per numerosi agricoltori dei movimenti spontanei che stanno manifestando sulle strade anche da 10 giorni. La protesta degli autotrasportatori finirà, secondo programma alle 24 di martedì 20, giorno in cui, alle 15, una delegazione di Fedralog parteciperà al tavolo tecnico fissato dal ministro dei Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini che ieri ha deciso di convocare anche le sigle autonome della categoria di Calabria, Sicilia e Puglia.