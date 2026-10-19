Camion, tir e trattori hanno raggiunto il centro di Campobasso per la manifestazione contro l'aumento del costo della vita. I manifestanti, molti dei quali indossano gilet gialli, espongono slogan come "Anche il Sud è Italia", "Il lavoro che muove l'Italia" e "Agricoltura è vita". In diversi supermercati del Molise - in modo particolare a Termoli - si registrano seri problemi di approvvigionamento, con scaffali vuoti soprattutto nei reparti di frutta, verdura e prodotti da forno. Cresce la preoccupazione per il rifornimento dei punti vendita qualora i blocchi dovessero proseguire. Della situazione sta risentendo particolarmente anche il pastificio 'La Molisana', che fa sapere all'ANSA di aver ridotto drasticamente la sua produzione.