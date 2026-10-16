Lo studio ha preso in esame tutti i distributori censiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy lungo lo Stivale, che hanno comunicato un aggiornamento di prezzo dal 5 ottobre in poi per il gasolio e/o per la benzina verde, escludendo quelli delle autostrade. Secondo le stime, soltanto 5.000 distributori su oltre 19.500 (26%) oggetto di analisi hanno mantenuto il prezzo del diesel sotto la soglia fissata. Per quanto riguarda la benzina, invece, la situazione è più rosea e i benzinai che riescono a stare sotto la soglia dei 2 euro al litro sono oltre 10.200 (52%).