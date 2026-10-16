Il caro carburanti continua a generare malcontenti e proteste, soprattutto tra gli autotrasportatori. Uno studio di Facile.it ha rilevato come sulla rete stradale ci sia solo il 26% dei distributori che permetta di fare il pieno di diesel a un prezzo inferiore ai 2,20 euro al litro. Inizialmente il governo aveva introdotto lo sconto sulle accise, misura poi non rinnovata. Quindi è intervenuto il price cap, grazie alla disponibilità di compagnie del settore come Eni, Ip e Q8.
Il diesel sfora il tetto, situazione migliore per la benzina
Lo studio ha preso in esame tutti i distributori censiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy lungo lo Stivale, che hanno comunicato un aggiornamento di prezzo dal 5 ottobre in poi per il gasolio e/o per la benzina verde, escludendo quelli delle autostrade. Secondo le stime, soltanto 5.000 distributori su oltre 19.500 (26%) oggetto di analisi hanno mantenuto il prezzo del diesel sotto la soglia fissata. Per quanto riguarda la benzina, invece, la situazione è più rosea e i benzinai che riescono a stare sotto la soglia dei 2 euro al litro sono oltre 10.200 (52%).
La mappa delle regioni per il diesel
Per il gasolio, la regione che più fa felici gli automobilisti è quella delle Marche, dove il 38% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo al di sotto della soglia dei 2,20 euro/litro. Segue l’Abruzzo con il 36%, con Lazio e Umbria (31%) a pari merito sul terzo gradino del podio. Al contrario, la regione meno virtuosa, dove il tetto viene sforato più spesso, è la Campania (14%), seguita dalla Basilicata (16%) e dalla Calabria (19%).
La mappa delle regioni per la benzina
In vetta alla classifica di chi mantiene il prezzo sotto i 2 euro/litro si trova la Valle d’Aosta (62%), seguita a pari merito da Sicilia e Marche (60%). Se, invece, si considerano le regioni sul versante opposto, troviamo la Basilicata (36%), la Campania (37%) e la Calabria (42%).
Il prezzo del carburante
Secondo i dati ufficiali del Mimit aggiornati al 16 ottobre 2026, il prezzo medio della benzina in Italia sulla rete stradale, in modalità self, è pari a 2,034 euro al litro. Per il gasolio il prezzo medio è pari a 2,256 euro al litro. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio della benzina è pari a 2,048 euro al litro, mentre il diesel si attesta sui 2,278 €/litro.