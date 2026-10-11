L'intesa tra Stati Uniti e Russia sul diesel può davvero far abbassare i prezzi?

Quanto può compensare l'accordo Usa-Russia? - Poco. Dopo la marcia indietro di Trump sulle sanzioni a Mosca dovrebbero arrivare 2,25 milioni di barili questo mese (ovvero 300mila tonnellate), 3,75 milioni a novembre, e 7,5 milioni "subito dopo", probabilmente a dicembre, stando alle conferme del Cremlino. Senza contare gli altri 22,5 milioni di barili che Trump ha promesso arriveranno "entro breve". Ma sono gocce in mezzo al mare. I maggiori flussi che dovrebbero arrivare a ottobre da Mosca equivalgono a circa 72mila barili al giorno, una quantità davvero modesta rispetto alla domanda globale (solo per il diesel è pari a 30 milioni di barili al giorno) e alle esportazioni russe pre-attacchi, che erano di circa 800mila al giorno negli ultimi mesi del 2025. In pratica vuol dire che questo mese potrebbe affluire sul mercato il 10% dell'export mensile della Russia pre-guerra in Iran. È proprio questa fragilità industriale a spiegare perché l'accordo tra Washington e Mosca non basta a cambiare il quadro. Anche se una parte del gasolio russo tornerà sul mercato, le quantità aggiuntive restano modeste rispetto ai volumi persi a causa della guerra e delle interruzioni produttive. E i mercati sanno che ricostruire raffinerie, ripristinare terminali danneggiati e riportare a pieno regime intere filiere energetiche richiede mesi, se non anni.