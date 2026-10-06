Carburanti, termina l'ultimo sconto del governo: le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi

Il governo, settimane fa, aveva annunciato di voler abbandonare i tagli generalizzati sui carburanti (che favoriscono i più ricchi che consumano di più) e passare a misure mirate per le categorie più esposte (i meno abbienti e gli autotrasportatori). Nel frattempo, Eni il 25 settembre ha annunciato un price cap sui suoi prodotti di 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro sulla benzina, attivo dal 28 settembre per i successivi 30 giorni. Uno sconto sui carburanti per 30 giorni, a partire dal 27 settembre, è stato annunciato anche dal gruppo azero Socar, che controlla Ip. Il 29 settembre è stato seguito a ruota dalla kuwaitiana Q8. Infine è arrivata la libica Tamoil. Il price cap ha fatto scendere i prezzi medi alla pompa.