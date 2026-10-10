Accordo Usa-Russia su diesel, i proclami di Trump e le tante incognite: "Effetti limitati sui prezzi

Secondo gli analisti, però, sarebbero anche parole vuote quelle di Vladimir Putin, che nella giornata di venerdì si era detto "disponibile a fornire petrolio e prodotti petroliferi ai mercati americano e globale". "Sono certo che ciò avrà un impatto positivo sull'intera economia mondiale", aveva aggiunto il leader del Cremlino. La Russia potrebbe infatti non essere in grado di esportare il carburante a seguito dei ripetuti attacchi dell'Ucraina alle infrastrutture russe. Gli esperti fanno notare poi che benché vengano rispettate le quantità annunciate dal presidente Usa Trump nell'accordo con il presidente russo Putin. E per gli analisti di Cibc Private Wealth "i barili promessi potrebbero non materializzarsi o potrebbero arrivare troppo tardi ed essere troppo pochi. L'effetto sui prezzi potrebbe essere di breve durata". Secondo Td Securites "c'è il timore che le raffinerie russe non siano in grado di raggiungere gli obiettivi" dell'accordo.